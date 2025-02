Tim Declercq is klaar om "steekjes" uit te delen in Sporza Wielermanager: "Dark horse ontdekken is heerlijk moment"

Is jouw mentale huiswerk al gemaakt? Binnenkort kan je weer naar hartenlust puzzelen in de Sporza Wielermanager. Het spel dat élke wielerliefhebber in Vlaanderen het volledige voorjaar begeestert. Maar ook onder renners zorgt het voor een leuke dynamiek. "Al zwijg ik wijselijk over mijn waarde", lacht Tim Declercq in Sporza Daily.

Dat mét de nodige dosis gejen: "Het wordt pas leuk als iedereen enorm gedreven is. Dan kun je elkaar links of rechts een steekje geven."

"Ik wacht tot op het laatste om een team te maken. Anders is het frustrerend om er te lang mijn hoofd over te breken", lacht Declercq. "Meestal als ik op hotel zit een paar dagen voor de Omloop, komt het moment om me helemaal te smijten."

Je voelt het: Tim Declercq is een gedreven speler. Een met klassementsambities?

"Het algemene klassement is wat hoog gegrepen", grinnikt de Belg. "Dat is meer voor mijn schoonbroer weggelegd. Hij is nogal gedreven met Excelbestanden en grote analyses van vorige jaren."

"Voor mij is het al leuk als ik een dark horse ken en die renner goed scoort. Zoals vorig jaar de Fransman Jason Tesson, die 4e werd in Brugge-De Panne. Dat zijn heerlijke momenten."

Tips durft Declercq nauwelijks te geven: "Elk jaar loop ik in dezelfde val om Axel Zingle te nemen. Hij rijdt altijd goed in de koersen voor en na de Sporza Wielermanager. Toch blijf ik in hem geloven. En ook bij mij in de ploeg zitten er mannen waar ik veel van verwacht, zoals Mathias Vacek."

Zelfs in het peloton wordt er over het spel gesproken: "Al wordt er over de prijzen van de renners niet te veel gepocht. Toch niet door mij. Ik ben niet enorm veel waard, dus snijd ik dat onderwerp wijselijk niet aan", lacht Declercq.

"Maar je mag er zeker van zijn: de voorjaarsmannen van Lidl-Trek maken sowieso een competitie aan!"