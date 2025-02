Slechte grasmat in Brussel verpest ook het humeur van Ajax: "Zonde dat je spelers op zo'n veld moet sturen"

wo 12 februari 2025 18:46

Niet in Brussel, toch in Brussel. Ook Ajax zat de voorbije uren op een rollercoaster en de Nederlandse topclub is na een veldinspectie niet echt happig op een Europese avond in het Koning Boudewijnstadion. "Het is jammer voor dit toernooi en voor de fase waarin we zitten", klinkt het.

Ook bij de Nederlandse pers is het veld in Brussel uiteraard hét gespreksonderwerp. Steven Berghuis kreeg meteen een vragensalvo op zich gericht. "Wat ik van het veld vind? Er is weinig gras, hé. Ik heb wel al eens een beter veld gezien. Een paar jaar geleden heb ik hier nog met Oranje gespeeld tegen België en toen was het beter." "Het is wat het is", haalde Berghuis zijn schouders op. "Of hier nog normaal op gevoetbald kan worden? Het wordt een ander spelletje, zal ik zeggen." "We moeten daar rekening mee houden in ons spel en een manier vinden om te winnen. Maar beide teams hebben er last van. Union speelt hier ook niet elke week." "In deze sport zijn 2 dingen belangrijk: het veld en de bal. Daar begint het mee. Het is jammer voor dit toernooi en deze fase. Je hebt keihard gewerkt om hier te staan, maar helaas." "Gisteren keek je naar de Champions League en dat zag er heel anders uit, maar we zijn hier nu en we moeten gewoon een goed resultaat meenemen naar Amsterdam."

De UEFA zei gisteren duidelijk dat we hier niet zouden spelen, maar toen we op de bus zaten, veranderde dat. Als zij zeggen dat we moeten spelen, dan doen we dat. Ajax-coach Francesco Farioli