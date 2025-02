Rekent Anderlecht op Jan Vertonghen voor "Turkse uitdaging"? "Hij staat dicht bij speelminuten"

Na de geslaagde week tegen Antwerp kan Anderlecht de focus weer richten op de Europa League. Fenerbahçe is de volgende opponent. "We doen er alles aan om ons te kwalificeren", belooft trainer David Hubert. Met Jan Vertonghen als geheim wapen?

Hij zit weer in de selectie. Jan Vertonghen vertoeft met Anderlecht in Istanbul. Niet op citytrip, zou je dan denken.

"Hij staat heel kort bij speelminuten", bevestigt trainer David Hubert. "Dan is het maar normaal dat je hem dicht bij de ploeg wil."

"We zijn 3 dagen weg en het zou zonde zijn om hem niet het gevoel te geven dat hij erbij hoort. Hij werkt er hard voor en dan is dit het juiste voor hemzelf en voor de ploeg."

"Jan is zo goed als volledig fit en traint 100 procent mee. Het is belangrijk dat hij dat kan aanhouden."

De ervaren Vertonghen kan een cruciale factor worden in de Turkse heksenketel. "Fenerbahçe heeft veel ervaring en kwaliteit. Ze hebben een paar oudere spelers, maar het zijn geen gepensioneerden, hé."

"We kennen hun fans ook. Het gaat er hier hevig aan toe. Ze kunnen er een hel van maken."

"Voor mij is het fantastisch om dit te kunnen meemaken", aldus de jarige coach, "maar de focus ligt op deze groep. We hebben niet de minste loting gehad en het is een uitdaging om ons met hen te meten."

Vorige week was hoopgevend voor paars-wit qua resultaten, maar de vorm blijft grillig. "We weten wat er schort of wat de problemen waren. Maar nu wacht deze uitdaging. We doen er alles aan om ons te kwalificeren."