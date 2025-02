Voor de heenmatch geloofde slechts 35% van de stemmers in onze poll in de kwalificatiekansen van Club Brugge. Maar hoe liggen de kaarten volgens jou na de 2-1-zege in de heenmatch? Gaat blauw-zwart straks door naar de volgende ronde of is het toch nog Atalanta dat doorstoot? Geef je mening in onze poll.