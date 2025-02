Het venijn zat echt wel in de staart. Club Brugge heeft in de toegevoegde tijd de 2-1 op het scorebord gezet tegen Atalanta Bergamo. Een wapperende arm van Isak Hien in het gezicht van Gustaf Nilsson deed de scheidsrechter naar de stip wijzen. Na een VAR-check mocht Nilsson zelf de 2-1 omzetten en Jan Breydel doen bruisen.