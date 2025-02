Nieuwe klap voor Nederlandse wielrennen: ook Ster ZLM Tour geannuleerd wegens gebrek aan politiebegeleiding

De Nederlandse politie kampt met bezettingsproblemen door de NAVO-top in juni in Den Haag, waarbij 27.000 politiemedewerkers worden ingezet. De begeleiding van wielerkoersen in Nederland door motoragenten lijkt daardoor onmogelijk te worden.

Voor de voorjaarsklassieker de Amstel Gold Race werd nog een uitzondering gemaakt, maar dat geluk was de Ster ZLM Tour niet beschoren.

"We hebben alle mogelijke alternatieven onderzocht, zoals het aanpassen van de routes en de inzet van verkeersregelaars en burgermotards", aldus Franckaert. "Helaas kunnen wij zonder politie-inzet de veiligheid rondom en in de parcoursen niet voldoende waarborgen."

De organisatie ziet dan ook geen andere optie dan een streep te trekken door de Ster ZLM Tour. "Dit is een enorme domper voor renners, wielerfans, vrijwilligers en alle partners die zich inzetten voor deze unieke meerdaagse koers. Wij gaan ons met veel ambitie inzetten om deze Nederlandse etappekoers weer op de wielerkalender te krijgen in 2026."