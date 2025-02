Niemand lacht met "de geest van Juanito": Hoe een clublegende Real Madrid nog altijd inspireert tot remontada's

wo 12 februari 2025 12:30

In de Champions League ben je nooit klaar met Real Madrid. Een waarschuwing die clublegende Juanito in de jaren 80 al uitte en die bijna 33 jaar na zijn dood nog geldt. Riepen Los Blancos gisteren nog eens de geest van "het kleine mirakel op"?

Bij de Catalaanse radiozender RAC1 lachten ze al in hun vuistje na de strafschop van Erling Haaland. Een 2-1-nederlaag wenkte voor Real Madrid in de Champions League. "De geest van Juanito wordt wakker", proestten de commentatoren in Barcelona. "Voorzitter Florentino Perez haalt waarschijnlijk zijn ouija-bord boven." Te vroeg gelachen. Luttele minuten later scoorde Brahim Diaz de gelijkmaker voor De Koninklijke, Jude Bellingham maakte de remontada voor Real Madrid compleet. De zoveelste al. Niemand lacht ongestraft met "de geest van Juanito".

Want niemand verpersoonlijkte de vechtlust en vastberadenheid om nooit op te geven beter dan Juan "Juanito" Gomez. Buiten Madrid is het misschien niet de bekendste naam, maar in de hoofdstad groeide Juanito uit tot een legende, zeker na zijn dood in een auto-ongeluk in 1992. Niet zijn 5 landstitels of 2 Copa del Reys bezorgden hem in de jaren 80 faam, wel zijn winnaarsmentaliteit die Real Madrid enkele onwaarschijnlijke Europese comebacks opleverde. Zijn bijnaam is niet voor niets "Juanito Maravilla", het kleine mirakel. Volgens de legende zou Juanito zelfs "10 geboden" hebben opgeschreven om een 2-0-nederlaag tegen Celtic op te halen in de kwartfinales van de Europacup I.

De 10 geboden van Juanito: Al tijdens de busrit na de nederlaag in de heenwedstrijd moet je praten over het verpletteren van de tegenstander in de terugmatch.



Herinner iedereen er elke dag voor de wedstrijd aan dat je gaat winnen.



Intimideer de tegenstander in de tunnel voor de wedstrijd. Kijk ze in de ogen en maak dreigende gebaren. Je moet ze laten denken dat je gek bent.



Win de toss en kies voor de aftrap. De tegenstander mag de bal niet aanraken in het begin van de wedstrijd.



Je eerste aanval moet eindigen in de gevarenzone van de tegenstander en het moet aanvoelen als een kans. Dit is de sleutel om het publiek vanaf het eerste moment bij de wedstrijd te betrekken.



Maak de eerste overtreding in de wedstrijd. Het moet een harde overtreding zijn (de scheidsrechter zal je waarschijnlijk geen rode kaart geven in de openingsminuten).



Je moet het eerste schot van de wedstrijd trappen en het is nog beter als het hard op de reclameborden achter het doel klettert.



Kom tijdens de rust vroeg op het veld. Je moet er al staan als de tegenstander terugkomt uit de kleedkamer.



Zet je in om te voorkomen dat de tegenstander het middenveld passeert.



Speel op maximale intensiteit en betrek het publiek bij het spel.

5-1? Niet genoeg

Zijn ploegmaats volgden zijn stelregels tot op de letter. Na 15 minuten had Real Madrid al 3 gele kaarten gepakt, maar na een uur stond het wel al 2-0 voor. Niemand minder dan Juanito zelf scoorde in de 82e minuut de beslissende 3e goal. Het begin van een Europese mirakelreeks van Real Madrid. Nooit was je klaar met de Koninklijke. Op weg naar de finale van de UEFA Cup in 1985 pakten Los Blancos zelfs uit met 3 remontada's op een rij. Onder meer een 3-0-zege volstond niet voor Anderlecht, want in de terugwedstrijd haalde Real uit met 6-1. Ook na de 2-0-nederlaag in de eerste halve finale tegen AC Milan twijfelde Juanito nooit. "Novente minutis en el Bernabeu son molto longo", prevelde hij. "90 minuten in Bernabeu zijn lang." Milan werd met 3-0 opzijgezet door de latere eindwinnaar. Een jaar later volgde misschien zelfs de meest onwaarschijnlijke comeback. Ondanks een zware 5-1-pandoering van Borussia Mönchengladbach stootte Real met 4-0-winst in Bernabeu nog door. Bij zijn wissel sprong Juanito een gat in de lucht. Vechtlust pur sang.

Geen rust gegund