Na verrassende comeback, Anna van der Breggen rijdt donderdag eerste koers in 3 jaar: "Ik kijk er enorm naar uit"

Anna van der Breggen mag zich sinds 1 januari weer wielrenster noemen. Na drie jaar als ploegleider bij SD Worx-Protime besloot ze terug te keren naar de actieve kant van het peloton. Donderdag rijdt ze haar eerste koers, de Setmana Valenciana in Spanje. Dat bevestigt haar team SD Worx-Protime.

"Ik heb een goede winter gekend en ben klaar om een wedstrijd te rijden", vertelt de ploeggenote van Lotte Kopecky.

"Ons trainingskamp is in de buurt van de Setmana Valenciana, dus het is een ideale koers om mee te beginnen."

Voor van der Breggen wordt de Setmana Valenciana haar eerste koers sinds het WK van 2021 in Leuven, waar ze uitreed als 89e. Daarna ging ze aan de slag als ploegleidster bij SD Worx-Protime.

Tijdens de vierdaagse rittenkoers in Spanje lijkt de 34-jarige Nederlandse meteen haar eigen kans te mogen gaan.

Wereldkampioene Lotte Kopecky begint pas op 22 maart aan haar wegseizoen in de 1e editie voor vrouwen van Milaan-Sanremo.

Kan de Olympisch kampioene van Rio al meteen een nieuwe prijs toevoegen aan haar imposante erelijst?