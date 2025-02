Klassiek programma voor Van der Poel, die wel WK in Rwanda overslaat: "Ik wil WK mountainbike afvinken"

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft een tipje van de sluier opgelicht van zijn kalender. Geen verrassingen in het klassieke voorjaar, al slaat hij wel het WK wielrennen in Rwanda over. "Ik maak er geen kans, dus dan zou het leuker zijn om het WK mountainbike te winnen", vertelt hij.

Geen voorjaarsverrassingen in het programma van Mathieu van der Poel. "Dat zal er een beetje hetzelfde uitzien als vorig jaar. De focus ligt op de Belgische klassiekers, daar ben ik het best in", stelt hij

Van der Poel start in Tirreno-Adriatico, die hij verkiest boven Parijs-Nice. "Het is de beste voorbereiding met het oog op Milaan-Sanremo. Dat is in het verleden goed gegaan, dus ik denk dat een ronde van één week goed is om in de beste vorm te raken."

Daarna gaat de focus naar de klassieke afspraken dit voorjaar, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Tussendoor zijn er nog wat vraagtekens. "Een koers als Dwars door Vlaanderen zullen we later nog bekijken. Ook Gent-Wevelgem is nog niet zeker. Ik win liever een 4e keer de Ronde dan een 1e keer Gent-Wevelgem.", stelt hij.

Later dit jaar is de Ronde van Frankrijk een doel. "Het wordt mijn 5e Tour. In de eerste week liggen er wel kansen voor mij en voor Jasper Philipsen. Hopelijk kan ik nog eens een ritzege behalen."

De WK-knoop is ook doorgehakt: Van der Poel trekt niet naar Rwanda voor het WK op de weg, maar zet alles op het WK mountainbike na de Tour. "Dat is het laatste puzzelstukje dat ik mis. Ik wil heel graag het WK mountainbike winnen. En met het WK op de weg in Rwanda is het ideaal om alleen op het mountainbiken te focussen."