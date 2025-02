Jules Hesters pakt weer brons op de afvalling: "Ik haal mijn beste niveau ooit en ben heel tevreden"

Voor het tweede jaar op een rij en voor de derde keer in zijn carrière heeft Jules Hesters brons veroverd in de afvalling op het EK baanwielrennen. Hesters reed een prima wedstrijd op de piste in Zolder, maar overleefde de laatste eliminatie niet.

Jules Hesters is de jongste jaren een garantie op eremetaal. Na brons in 2022 en 2024 volgde vanavond dus een hattrick in eigen land.

"Ik kan hier tevreden mee zijn", reageerde de Gentenaar. "Kijk naar wie voor me eindigt: de wereldkampioen en de olympische kampioen in de ploegkoers zijn geen pannenkoeken, hé."

Hesters moest het hoofd buigen voor Tim Torn Teutenberg en Rui Oliveira. De Duitser en de Portugees waren te sterk bij de laatste afvalling en verdeelden goud en zilver in die volgorde.

"Ik had zeker goeie benen, maar het verschil met die mannen is dat zij net iets frisser de finale ingingen. Teutenberg had 10 dagen gekoerst in Australië, Oliveira reed vorige week nog in Valencia."

"Maar ik denk dat ik mijn beste niveau ooit haal en ik ben zeer tevreden. Zonder medaille zou ik niet tevreden geweest zijn."

"Ik zat goed in de wedstrijd en ik kwam nooit in de gevarenzone. Dat kan alleen als je goeie benen hebt."