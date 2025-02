Jasper Philipsen: "Ik heb een stap gezet, maar ik weet nog niet in welke richting"

do 13 februari 2025 06:30

Hij gaf zichzelf in 2024 een 7/10 en wil dit jaar voor 8 of 9 op 10 gaan. Zijn ambitie zegt iets over de veranderde status van Jasper Philipsen, die vorig jaar met Milaan-Sanremo zijn eerste monument won. Hij mikt uiteraard op een bisnummer in het voorjaar en is duidelijk over de Tour: "Geel in Rijsel of groen in Parijs? Dan kies ik voor groen."

Een skireisje zat er vorige week niet in voor Jasper Philipsen. Zijn partner vertoefde bij Mathieu van der Poel en diens vriendin in Livigno, Philipsen trainde zelf door in Spanje. "Ik ben zeker jaloers geweest", lacht Philipsen smakelijk, "maar nu zijn er nog andere prioriteiten. Mathieu heeft al gepresteerd in het veld en zijn vakantie was verdiend." "Onze aanpak is nu anders, maar veel wegen leiden naar Rome. En ik was zeker nog niet toe aan vakantie." Philipsen heeft een vrij klassieke winter achter de rug. Of toch niet? "Die was gelijkaardig aan die van de vorige jaren, al was er nu misschien iets meer trainingsarbeid. Ik voel dat mijn lichaam iets meer aankan." "Het blijft wel altijd heel moeilijk om heel grote stappen te zetten. Je leest in de pers dat iedereen dat doet in de winter, maar het is niet altijd mogelijk. Ik heb zelf zeker een stap gezet, alleen weet ik nog niet in welke richting." "In principe heb ik alles gedaan wat van me verwacht wordt en ik voel me goed. Ik probeer 95 procent van de dingen goed te doen en probeer mezelf goed te voelen." "Ik amuseer me in wat ik doe en met de levensstijl die we als prof hebben. Als dat goed gaat, dan zijn de marginal gains vaak verwaarloosbaar."

Jasper Philipsen begint volgende week aan zijn seizoen in de UAE Tour.

Geen Tirreno en (voorlopig) geen Ronde van Vlaanderen

Philipsen begint maandag in de UAE Tour aan zijn wegcampagne. Daarna volgt het openingsweekend. "Net zoals vorig jaar dus, maar deze keer wel met wedstrijdkilometers in de benen. Zo hoop ik er beter voor de dag te komen." Tirreno-Adriatico wordt geschrapt. "Ik ga voor een hoogtestage. Dat is iets anders, maar we proberen elk jaar te leren van de vorige seizoenen. De komende weken zal blijken of het de juiste keuze is geweest." Zijn fluostift heeft hij alleszins nog niet bovengehaald. "Ik vind dat altijd heel moeilijk. Vorig jaar had ik niet het plan om Sanremo te winnen. Je moet zoiets nemen als het komt." "Ik moet mijn best mogelijke vorm halen en dan zal ik hopelijk pakken wat er op mijn pad komt." "Mocht ik voor Roubaix niets gewonnen hebben, dan zou het misschien minder comfortabel aanvoelen, want bij die koers komt veel pech kijken. Maar als ik een mooie koers kan winnen, ben ik tevreden", aldus Philipsen, die voorlopig de Ronde van Vlaanderen skipt.

voorjaarsprogramma Jasper Philipsen 17-23/02 UAE Tour 1/03 Omloop Het Nieuwsblad 2/03 Kuurne-Brussel-Kuurne 19/03 Nokere Koerse 22/03 Milaan-Sanremo 26/03 Classic Brugge-De Panne 30/03 Gent-Wevelgem 2/04 Dwars door Vlaanderen 9/04 Scheldeprijs 13/04 Parijs-Roubaix

Philipsen ligt tot 2028 onder contract bij Alpecin-Deceuninck. "Ik kan de komende jaren nog heel veel afvinken. Ik zal het spel wielrennen niet snel uitgespeeld hebben", grijnst hij. Zo wil het uithangbord graag eens toeslaan op de kampioenschappen en dit jaar lonkt hij uiteraard nog wat meer naar de Tour. In Rijsel ligt de gele trui te blinken naar de snelle mannen. "We krijgen een hele mooie kans en zo'n gelegenheid zal niet vaak terugkeren. Maar als je me laat kiezen tussen geel in Rijsel en groen in Parijs, dan kies ik weer voor groen."

Loods Jonas Rickaert en Jasper Philipsen.