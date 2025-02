Italiaanse media strooien met lof voor Club, maar zijn snoeihard voor "idiote" ref: "Dat was simpelweg schandalig"

Halil Umut Meler zal even persona non grata zijn in Bergamo. De Turkse scheidsrechter kreeg de wind van voren vanuit de Laars na de wedstrijd tussen Club Brugge en Atalanta. Vooral de ultieme strafschop werd de wedstrijdleiding enorm aangewreven in de pers. Toch toonden de Italianen ook heel wat aanzien voor de prestatie van Club Brugge. "Alsof zij het beste Atalanta waren", klonk het.

"Een sterk Club Brugge zette Atalanta wel lange tijd onder druk, maar zou niet verder zijn gekomen dan 1-1 als het niet was voor de absurde arbitrale beslissing van de Turkse scheidsrechter Meler. Nilsson liet zich vallen, maar kreeg toch de jackpot ... Idioot." Toch erkennen de Italianen de sterke prestatie van Club. "Alsof Club het echte Atalanta was: rennen, agressiviteit, verticalen, nieuwe tactische oplossingen - zoals vier lange aanvallers, onder wie Vanaken, om de verdediging van Gasp onder druk te zetten. Ze waren meer dan een waardige tegenstander."

"Atalanta, niet zo! Een absurde penalty in de 92e minuut veroordeelt Atalanta in de Champions League", opent La Gazzetta dello Sport zijn vlammende wedstrijdverslag.

"Een onterechte strafschop is Atalanta fataal geworden", kopt ook RAI Sport. "In de tweede minuut van de extra tijd werd een ongelooflijke strafschop toegekend voor een valpartij die duidelijk een schwalbe was. Uiterst dubieus en simpelweg schandalig."

La Gazzetta staat niet alleen in haar betoog. Bij andere Italiaanse media zien we dezelfde aanklacht tegen de scheidsrechter terugkeren.

Ook in La Repubblica gaat het eerst haast uitsluitend over de "onbestaande" penaltyfout.



"De penalty van de scheidsrechter is moeilijk te rechtvaardigen. Een keuze die in een oogwenk de wedstrijd tussen Brugge en Atalanta compleet veranderde. De beslissing van scheidsrechter Meler is verkeerd en verdraait de betekenis van het voetbal. Het voetbal - een contactsport, nota bene - is vandaag verraden."

Maar net zoals in de Corriere della Sera wordt er ook ruimte gemaakt voor bloemetjes aan de Brugse ploeg en staf.

"Atalanta was terecht razend na de penalty, maar de Belgen hebben een goede wedstrijd gespeeld. Ze hebben er een fraaie strijd van gemaakt tegen Atalanta. Een gelijkspel was meer dan verdiend voor Club, maar een nederlaag is voor Atalanta uiteindelijk een onverdiende aanfluiting", klonk het.