EK-afwezige Nicky Degrendele kondigt zwangerschap aan: "Een jaartje dat we een beetje minder zullen doen"

Nicky Degrendele heeft heuglijk nieuws met de wereld gedeeld. De wereldkampioene keirin van 2018 verwacht een eerste kindje. Dat vertelde ze vanavond tijdens de eerste avond van het EK baanwielrennen, waar ze dus niet aan deelneemt. "Koersen als je in verwachting bent, is niet ideaal", glundert Degrendele.

In de Belgische pistedelegatie voor het EK in eigen land zijn er enkele opvallende afwezigen. Lotte Kopecky en Fabio Van den Bossche focussen op de weg, maar ook Nicky Degrendele ontbreekt. Daar blijkt een fijne reden voor te zijn.

De 28-jarige renster is zwanger. "Een jaartje dat we een beetje minder zullen doen", vertelt Degrendele aan commentator Renaat Schotte. "Koersen als je in verwachting bent, is niet ideaal", lacht ze.

Daardoor zien we de Belgische dus niet in actie op dit Europees kampioenschap en in de komende maanden. Het kindje wordt verwacht in juli.

Degrendele zette haar beste prestaties neer in de keirin. Ze werd wereldkampioene in 2018 en pakte ook nog WK-brons (2017) en twee keer EK-zilver (2016 en 2018).

Aan definitief stoppen denkt de West-Vlaamse zeker niet. "Ik heb het even heel rustig moeten aandoen, maar ik sport nog altijd. Hopelijk kan ik zo snel mogelijk terugkeren."