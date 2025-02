Club Brugge dwingt "het ideale scenario" af tegen Atalanta: "We hadden het ons nog makkelijker kunnen maken"

wo 12 februari 2025 21:13

Met 2-1 in de reiskoffer stapt Club Brugge volgende week op het vliegtuig naar Italië. Club klopt zich op de borst, maar probeert ook met de voetjes op de grond te blijven. "Al zorgt deze bonus wel voor een gerust gemoed", klinkt het bij blauw-zwart.

Ere wie ere toekomt: Chemsdine Talbi is nog maar 19 jaar, maar werd verkozen tot Man van de Match tegen Atalanta. "Ik denk dat dit een van mijn beste wedstrijden is geweest bij Club Brugge", reageert de assistgever voor de 1-0 bij de rechtenhouder. "Ik ben heel blij met deze trofee, maar het belangrijkste is dat we konden winnen van Atalanta. Ik probeer elke keer de juiste keuzes te maken. Dit keer lukte het." "De coach had het verwacht dat er veel ruimte was in de verdediging. We hebben écht kansen om door te stoten. De bonus zorgt voor een gerust gemoed op weg naar Bergamo."

We moeten dus rustig blijven en dezelfde prestatie neerzetten. Hopelijk is dat genoeg om door te gaan. De eerste match is belangrijk, maar zegt niet alles. Simon Mignolet

"Heel erg mooi, heel erg goed, heel erg matuur en correct", zo vatte Simon Mignolet de Brugse zege samen. "Dit is een verdiende overwinning en we hadden het ons nog makkelijker kunnen maken, maar dit is een hele sterke ploeg." "We hebben op die laatste 20 minuten na weinig weggegeven en zelf hebben we kansen afgedwongen. We mogen dus weer trots zijn op hoe we ons gepresenteerd hebben." "In alle CL-matchen zijn we al de evenknie geweest en de nederlagen zijn gevallen door onoplettendheden. Dat was vandaag niet het geval. We zijn geconcentreerd gebleven." "Nu volgt het ideale scenario waarbij Atalanta volgende week moet komen", blikt Mignolet al vooruit. "Maar er ligt nog een finale op ons bord." "Het zal ginds een andere match worden. We zijn halfweg en we kunnen trots zijn, want je kan ook met 0-3 of 0-4 verliezen." "Als dat volgende week zo is, dan telt deze match niet meer. We moeten dus rustig blijven en dezelfde prestatie neerzetten. Hopelijk is dat genoeg om door te gaan. De eerste match is belangrijk, maar zegt niet alles."

Niet ingraven

"Het was een totaalprestatie", vertelde Nicky Hayen met een glimlach op zijn gezicht. "Iedereen heeft alles gegeven en we hebben ons weer positief gepresenteerd met goed voetbal en hoge druk." "Zo viel ook de 1-0, want wij dwongen hen in de fout. Die tegengoal is het enige minpunt." "Atalanta kon vanuit het niets toeslaan en die goal viel letterlijk uit de lucht. Je wordt er ijskoud door gepakt, maar we bleven voetballen en de zege is dik verdiend." Hoe zal Club Brugge de terugmatch aanpakken? "Op dezelfde manier", twijfelt de T1 geen seconde. "Ons plan was correct. En als je je daar ingraaft, dan krijg je het moeilijk. We moeten gewoon in onze eigen kansen geloven." "We mogen hier supertrots op zijn. Die kleine bonus betekent niet dat we nu al gekwalificeerd zijn, maar we moeten genieten, want dit is een grootse prestatie. Het vertrouwen pakken we dus mee."

Na zo'n zege moet je gewoon blij zijn. Het is dik verdiend! Brandon Mechele