Bondscoach Rudi Garcia bracht eerste weken vooral in België door: "Ik hoef De Bruyne of Lukaku niet in actie te zien"

20 dagen na zijn voorstelling heeft bondscoach Rudi Garcia al heel wat werk verzet. Toch vertoefde de Fransman de voorbije weken vooral in de Belgische stadions. "Ik wil het Belgische voetbal leren kennen", vertelt hij in een exclusief interview bij Pickx Sports.

"Ik moet het Belgische voetbal, de federatie, de geschiedenis, de cultuur... leren kennen. En ik heb in tegenstelling tot vroeger geen drie matchen per week, dus voor mij mag het snel maart zijn."

De Rode Duivels ontvangen op 23 maart Oekraïne in de barrages van de Nations League in Genk, de eerste opdracht voor kersvers bondscoach Rudi Garcia . Voor zijn eerste selectie heeft de Fransman dan ook heel wat werk voor de boeg.

Ik wil het Belgische voetbal leren kennen, want daar lopen jonge spelers die we beter moeten leren kennen.

Rudi Garcia heeft sinds zijn aanstelling op 24 januari nog niet stilgezeten. De bondscoach werd al meermaals gespot in de Belgische stadions.

"Ik heb er geen nood om Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois of Amadou Onana aan het werk te zien", verklaart hij. "Die spelers kennen we al."

"Ik wil het Belgische voetbal leren kennen, want daar lopen jonge spelers die we beter moeten leren kennen. Als ze beter zijn dan zij die in het buitenland spelen, waarom zouden we ze dan niet oproepen? Daarom focussen we in de eerste weken op de Belgische stadions."

Gouden Schoen Hans Vanaken zag hij ook al in actie. Kan de aanvoerder van Club Brugge zijn plekje bij de nationale ploeg weer opeisen?

"Het volstaat om zijn statistieken van elk seizoen te bekijken. Dat is al indrukwekkend genoeg, want het is een speler die beslissend is, scoort en assists geeft. Hij maakt dus deel uit van de spelers die we van dichtbij bekijken", aldus Garcia.