Belgische biatleten bevestigen hun nieuwe status met 10e plaats op gemengde estafette op WK

België is op de openingsdag van het WK biatlon in Lenzerheid (Zwitserland) als 10e over de finish gekomen in de gemengde estafette. Lotte Lie, Maya Cloetens, Thierry Langer en Florent Claude gaven 3 minuten toe op winnaar Frankrijk.

Het WK biatlon in Zwitserland is het hoogtepunt van het seizoen voor de biatleten en ook voor de Belgian Lynxes, de Belgische biatleten. In de 2 gemengde estafettes in de Wereldbeker was België als 10e en als 7e geëindigd en dus waren er ambities.

Startloopster Lotte Lie en de 23-jarige Maya Cloetens zetten België meteen op het juiste spoor, maar de 4 missers van Thierry Langer en de bijhorende strafronde in het liggend schieten gaven de Belgische kansen een fikse knauw.

Slotloper Florent Claude zakte even weg uit de top 10 toen toplanden Noorwegen en Zweden hun remonte inzetten, maar de ervaren Claude hield het hoofd koel en loodste de Belgen naar de 10e plaats, op meer dan 3 minuten van de winnaar.

Een knappe prestatie, maar stiekem zullen de Belgen op meer hebben gehoopt. Vorig jaar was hetzelfde kwartet nog goed voor de 8e plaats op het WK in Oberhof.

De overwinning in Lenzerheide ging naar Frankrijk, dat oppermachtig was. Het Franse kwartet had meer dan een minuut voorsprong op Tsjechië en Duitsland, topfavorieten Noorwegen en Zweden vielen net naast het podium.