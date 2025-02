"We waren ooit een machine, maar dit kan ik niet managen": melancholische Guardiola is zelfkritisch na nieuwe implosie

wo 12 februari 2025 06:20

Een persconferentie van Pep Guardiola bijwonen, is al even geen pretje meer. Waar de coach vroeger nog gewiekst kon antwoorden, verschijnt nu veelal een cynische schim voor de microfoon. En dat was na de (nieuwe) pijnlijke implosie tegen Real Madrid (2-3) niet anders. "Hoe we uit deze vicieuze cirkel geraken? Dat is een goede vraag, want ik weet het niet meer", klonk hij mistroostig.

Met een diepe zucht plofte hij neer op de persconferentie. Pep Guardiola had zijn ploeg net een 2-1 voorsprong tegen Real Madrid zien weggooien in de laatste vijf minuten. Een nieuwe mokerslag in het tegenvallende seizoen van zijn Manchester City. "Kijk, zo kan je gewoon niet competitief zijn. Natuurlijk niet", vertelde hij terneergeslagen. "En het is niet enkel vandaag, hé. Dit is al veel te vaak voorgekomen dit seizoen."

Ik ben niet goed genoeg op dit moment. Pep Guardiola

Het statement van de teleurgestelde trainer blijft even weergalmen in de perszaal, waarna een ongemakkelijke stilte valt. Een leegte die Guardiola even doet wegdromen naar weleer. "Ik ben hier nu al vele jaren en we zijn een uitzonderlijke ploeg geweest, een echte machine", blikt hij terug. "Maar vandaag en dit jaar lukt het gewoon echt niet." "Ik heb het al gezegd, maar op dit moment ben ik niet in staat om dit te managen. Ik ben niet goed genoeg op dit moment. Ik zou mijn ploeg graag iets willen geven om deze momenten te vermijden of te overkomen, maar het lukt me voorlopig niet."

Voor de match kon Guardiola nog lachen met Ancelotti.

Vicieuze cirkel

Tegen zijn spelers vertelde Pep Guardiola na de wedstrijd naar verluidt dat ze dringend hun verantwoordelijkheid zelf moeten nemen, maar op de persconferentie nuanceerde hij dat.

"Niet enkel de spelers, hé. Iedereen bij ons. Ik nog het meest van iedereen. De spelers willen het echt wel, dat zie je aan hun inzet, maar de waarheid is dat we niet meer stabiel genoeg zijn. Want vandaag was eigenlijk geen uitzondering."

"Het was op zich een spannende wedstrijd", ging Guardiola voort. "Eentje die we lang in handen hebben, maar na de 2-1 maken we de verkeerde keuzes op cruciale momenten."