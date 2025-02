"Wat Emma Meesseman al jaren doet, zit er nu ook aan te komen bij de mannen: die weelde heeft België nog nooit gehad"

vr 14 februari 2025 06:45

We krijgen dit weekend een Belgische basketbalprimeur: met Toumani Camara mag er voor het eerst een Belg opdraven tijdens het All-Star Weekend in de NBA. Assistent-bondscoach Raymond Westphalen is onder de indruk van wat onze landgenoot laat zien in de sterkste basketbalcompetitie en benadrukt ook de impact die Camara heeft op de Belgische jeugd: "Zij hebben helden nodig om naar op te kijken."

Toumani Camara heeft dit seizoen al veel zieltjes gewonnen in de NBA. Met zijn harde verdediging en zijn tomeloze inzet en energie is de Belg een publiekslieveling bij Portland. Ook Raymond Westphalen, coach van Limburg United en assistent-bondscoach bij de Belgian Lions, geniet van Camara. "Wat ik sterk vind, is dat er echt wel naar hem gekeken wordt als leider", vertelt Westphalen. "Zijn ploegmaats zeggen dat ook letterlijk, dat het allemaal begint met Toumani. Als je zoiets hoort over onze Belg in de NBA, in amper zijn tweede jaar, dat is toch wel heel indrukwekkend."

Toumani Camara doet echt alles wat zijn team nodig heeft. Hij is de ultieme ploegspeler. Raymond Westphalen

Traditioneel kennen heel wat NBA-spelers een dipje in hun tweede jaar, maar niet zo voor Camara. "Hij is enorm gegroeid, ook aanvallend. Hij krijgt nog meer vertrouwen dan vorig seizoen. Zijn speelminuten zijn ook gestegen. Het toont aan hoe belangrijk hij is voor Portland." Westphalen looft de polyvalentie van onze landgenoot. "Met zijn présence kan hij op 4 verschillende posities verdedigen. En dat doet hij ook nog vaak op de beste speler van de tegenstander. Dat is toch wel vrij uniek." "Camara doet echt alles wat zijn team nodig heeft. Zo is hij enorm waardevol. Hij is er niet vies van om het vuile werk op te knappen. Hij is de ultieme ploegspeler. En dat is ook wat ze graag zien. Dat hij die leidersrol qua attitude in zijn tweede jaar opneemt, bijna als een veteraan, vind ik enorm knap", aldus Westphalen.

Toumani Camara doet me echt denken aan Scottie Pippen. Raymond Westphalen

De assistent-coach van de Belgian Lions vergelijkt Camara met een grote naam uit het verleden: Scottie Pippen, de trouwe luitenant van Michael Jordan bij de Chicago Bulls, die overigens na zijn Chicago-jaren ook nog bij Portland speelde. "Daar doet hij mij echt aan denken. Ze spelen met dezelfde energie. Ze zijn ook even groot. En Camara speelt ook met hetzelfde nummer. Ik weet niet of het bewust is, maar het zou wel vet zijn", lacht Westphalen. "Pippen was ook aanvallend heel sterk, al valt dat natuurlijk wat minder op wanneer je naast Michael Jordan speelt. Maar Pippen kon ook alles. Camara heeft aanvallend nog veel marge, maar met zijn defense heeft hij het fundament gelegd. In tussentijd kan hij zijn offensieve kwaliteiten blijven uitwerken."

Toeval of niet: Toumani Camara heeft bij Portland hetzelfde shirtnummer als Scottie Pippen.

Belgische weelde

Al zijn kwaliteiten mag Toumani Camara komend weekend nu ook gaan etaleren tijdens de Rising Stars Challenge van het All-Star Weekend in de NBA. "Een historisch moment", vindt Raymond Westphalen. "Het is toch een erkenning van coaches, analisten en spelers dat er een Belgische speler bij die top hoort. Ik denk dat we nog niet goed beseffen welke impact dat heeft voor het Belgische basketbal." "Wat Emma Meesseman doet en al jarenlang gedaan heeft, zit er nu ook bij de mannen aan te komen. Of het is er misschien zelfs al een beetje. Dat is een weelde die we in ons land nog nooit gehad hebben."

De jeugd heeft helden nodig om naar op te kijken. Raymond Westphalen