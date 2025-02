"Leek wel alsof iedereen hier voor mij was": Club-gezangen raakten De Ketelaere tijdens emotionele ereronde

Zelfs na een pijnlijk slot voelde hij niets dan liefde. Charles De Ketelaere leek na affluiten de enige tegenstander op het veld in Jan Breydel. De jongen van de Club deed een ereronde in het stadion waar het voor hem allemaal begon. "Het verlies deed even pijn, maar ik moet iedereen bedanken", deelt een licht geëmotioneerde CDK.

"Ik hoorde dat ze mijn naam zongen", lachte CDK. "Dat was een mooi moment. Alleen jammer dat het verlies nog even pijn deed. Maar ik moet iedereen bedanken, het was mooi om zo terug te komen."

Het gebaar van het Brugse publiek bleef dus nog even hangen. Al deed de late penalty dat ook.

"Het is jammer dat zo'n belangrijke match op deze manier beslist wordt", schudt De Ketelaere. "In de eerste helft liepen we een beetje achter de feiten aan. Al ons balverlies was een beetje atypisch voor ons."

"We waren ook te traag en kwamen er nauwelijks uit in de eerste helft. Daardoor creëerde Club veel kansen. Gelukkig hebben we nog een tweede match om het recht te zetten."

Dat opnieuw met een voltallige aanhang - zowel thuis als uit - die De Ketelaere graag ziet.