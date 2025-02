"Dit spel heeft niks meer met voetbal te maken!": Atalanta furieus na deze discutabele penalty voor Club Brugge

Euforie bij Club Brugge, woede bij Atalanta. Een discutabele penalty in het slot maakte woensdagavond het verschil op Jan Breydel. Was het handje van Isak Hien in het gezichtje van Gustaf Nilsson genoeg voor een elfmeter? "Dit spelletje gaat een richting uit dat niks meer met voetbal te maken heeft", foeterde Atalanta-coach Gian Piero Gasperini.

"We kunnen geen onderscheid meer maken bij contacten. Weet je, er was een periode waarin iedereen sprong zoals pinguïns, maar nu moet je ook lopen zoals eentje."

"Handballen zorgen voor controverse, maar het echte drama zijn de contacten. Het merendeel van de spelers gooit zich tegenwoordig al schreeuwend tegen de grond met de intentie om penaty's te stelen. Dat is niet de geest van het voetbal. Het is waanzin."

"Iedereen heeft tegenwoordig een ander idee over wat een fout is", stak de coach van wal.

Nog voor het laatste fluitsignaal stormde Gian Piero Gasperini de catacomben in. Zijn jas smeet hij weg, de ref kreeg een "loop naar de hel" over zich heen geworpen.

Als je honderd mensen zou vragen of dit een penalty was, zou er niemand ja zeggen.

Op de persconferentie ging Gasperini nog steeds tekeer.



"Je kan commentaar geven over de volledige match, maar je kan je ook beperken tot die ene fase. Want die bepaalt het resultaat. Het is een goedkoop geschenk. Het probleem dat we in Italië meemaken, zie je nu dus ook in Europa."

"Er is geen zekerheid of houvast meer over de regels. Niet alleen bij handspel begrijp je het niet meer, want er zijn zoveel interpretaties. Dit is niet meer onze sport zoals we die vroeger gekend hebben."

Ook De Ketelaere uitte achteraf zijn ongenoegen over de elfmeter voor zijn oude liefde.

"De scheidsrechter was heel arrogant", merkte de Rode Duivel. "Maar als je honderd mensen zou vragen of dit een penalty was, zou er niemand ja zeggen. Het was een erg vreemde beslissing. Ik wil de fans van mijn vorige club bedanken voor de hartelijke ontvangst, maar het doet pijn om op deze manier te verliezen in de laatste minuut. Het is echt oneerlijk."