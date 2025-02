"Belgenmop vermeden" met dank aan de weergoden: "Het is erg dat het zo ver moest komen", aldus Union

wo 12 februari 2025 14:46

Union mag dan toch in het Koning Boudewijnstadion spelen voor zijn Europa League-match tegen Ajax. CEO Philippe Bormans beseft dat hij de weergoden mag bedanken. "In het nationale stadion zou dit toch niet mogen gebeuren", foetert hij.

Union-CEO Philippe Bormans heeft er een hectische 24 uur opzitten. Gisteren kregen de Brusselaars plots te horen dat het veld in het Koning Boudewijnstadion onbespeelbaar was en moesten ze van de UEFA op zoek naar een alternatieve locatie. "Gisteren werden we wakker met een wit laagje", vertelt Bormans. "De sneeuw is wel snel beginnen te smelten, maar dat zorgde voor heel wat water op het veld. Er ontstond dan ook paniek bij de mensen hier, maar vooral bij de UEFA." "We hebben dan ook alles in het werk gesteld met de mensen van de stad Brussel om het veld alsnog speelklaar te krijgen. Vandaag volgde dan een tweede controle en nu is het veld wel bespeelbaar verklaard."

Het veld zag er gisteren ook echt niet bespeelbaar uit. Philippe Bormans

Dat leek gisteren een bijna onmogelijke opdracht. "Het veld zag er gisteren ook echt niet bespeelbaar uit", geeft Bormans toe. "Maar we wisten dat de weersvoorspellingen gunstig waren en dat het droog ging blijven. We zijn dan ook gered door de weergoden." Wat als dat niet was gelukt? "Dan was het sowieso een match achter gesloten deuren geweest", aldus Bormans. "Om nog een stadion te vinden was bijna een onmogelijke taak." "De Belgische clubs stonden er begrijpelijk niet voor te springen, dus grote kans dat de match dan in het buitenland was afgewerkt. Dat zou organisatorisch moeilijk geweest zijn en financieel een zware dobber."

Structureel probleem