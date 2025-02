WB shorttrack Milaan: Hanne Desmet verlaat Italië dan toch met een gouden medaille

Bestraffingen voor Stijn en Hanne Desmet

Geen prettige dag voor de familie Desmet in Milaan. Zowel Hanne als Stijn werd in de halve finales van respectievelijk de 1.000 en 1.500 meter bestraft, waardoor ze een finaleplaats mochten vergeten. Een week geleden werd Hanne ook al gediskwalificeerd in de finale van de 1.500 meter, in Tilburg.



Zo viel er voor broer en zus niet veel te rapen vandaag, want Stijn sneuvelde op de 500 meter ook al in de kwartfinales.



De aflossingsploeg bij de mannen werd verwezen naar de B-finale. Vorig week werd het Belgische kwartet nog 2e in Tilburg, maar dat konden ze in Italië niet herhalen.



In de halve finales werd België vierde. Twintig ronden voor het einde kwam Enzo Proost ten val. Daarmee waren de kansen op de A-finale al verkeken. Later ging opnieuw een van de Belgen onderuit. Ze finishten 2 ronden achter Japan en Canada.