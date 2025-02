Verbluffend zilver voor Hélène Hesters en knap brons voor Jasper De Buyst kleuren dag 2 op EK baanwielrennen

Hélène Hesters en Jasper De Buyst hebben België een 2e en 3e medaille bezorgd op het EK baanwielrennen. In de afvallingskoers bij de vrouwen verraste de 20-jarige Hesters alles en iedereen met zilver. Na broer Jules treft ook Hélène raak in het spektakelnummer. Een uurtje eerder reed De Buyst naar een mooie 3e plaats in de puntenkoers. Voor hem was het zijn eerste internationale baanwedstrijd in bijna negen jaar.

De Ierse bleek iets te sterk, want met een aanval voor de slotronde liet ze Hesters achter. Voor Hesters is het een fikse opsteker richting het weekend. Dan rijdt ze de ploegkoers, samen met Katrijn De Clercq.

Plots was de medaille binnen voor Hesters, die nog nooit een individueel EK of WK reed. Ze bleef ook de 21-jarige Nederlandse Lisa van Belle voor en mocht duelleren om goud met Lara Gillespie .

Na enkele ontsnappingen vroeg in koers bleef Hesters lang veilig in het kleine peloton. Eén voor één vielen rensters af, onze landgenote bleef erin door af en toe slim naar boven te rijden.

De tweede medaille van de avond was de meest verrassende. Hélène Hesters deed monden openvallen met haar prestatie in de afvallingskoers.

Voor het eerst sinds 2016 stond Jasper De Buyst nog eens aan de start van een internationaal baankampioenschap. Dat werd een succes, in het EK puntenkoers. Daar moest hij wel zijn tenen voor uitkuisen.

De ervaren Belg reed een slimme koers. Met enkele winstrondes vroeg in de wedstrijd zat hij mee in de kop van het klassement. In een open wedstrijd deed De Buyst inspanningen wanneer hij het moest doen.

In de haasje-overs was halfweg duidelijk dat zilver het hoogst haalbare was. Al zag hij die medaille snel gaan naar Yanne Dorenbos, die vooral veel rondes pakte.

De Buyst knokte met Clément Petit om brons. De Fransman deed goede zaken in de laatste twee tussensprints door de Belg nipt te kloppen en kwam voor de slotsprint op 3 punten. Het was nagelbijten voor De Buyst, maar een groepje reed weg en pakte alle eindpunten. Het brons ging naar De Buyst.

Voor het goud kwam niemand in de buurt van Iuri Leitao. De Portugees domineerde van start tot finish, eerst met veel sprintzeges, daarna ook met indrukwekkende inspanningen. Leitao (157 punten) won voor Dorenbos (114 punten), De Buyst (106 punten) en Petit (103 punten).