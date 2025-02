Van Eusebio tot een vleugje geschiedenis vanaf de stip: Goodison Park maakt zich op voor laatste Merseyside-derby

wo 12 februari 2025 17:09

In de Premier League is het vandaag uitkijken naar de Merseyside-derby, het steeds beladen duel tussen blauw en rood in Liverpool. Maar vandaag is die affiche nog net dat tikkeltje specialer. Het is namelijk de laatste derby in Goodison Park. En dat is een factor die niet onderschat mag worden, zeker niet voor de 'Toffees'. Maar wat maakt het stadion zo uniek? Maak kennis met 'The Grand Old Lady' in 5 weetjes.

1. "Everton ‘Til I Die": het verhaal van Dixie Dean

Sinds 2001 staat er aan Goodison Park een heel speciaal standbeeld, dat van Dixie Dean. Dixie wie? Dean is naast clubicoon van de "Toffees" ook hun topscoorder aller tijden. Tijdens de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw vond hij in 433 wedstrijden 383 keer de weg naar het net. En vuurde hij Everton 2 keer naar de titel. Zijn strafste stoot vond plaats in het seizoen 1927/1928, toen hij 60 keer scoorde. Nog steeds een absoluut record in het Engelse voetbal. Toch is er één moment in Goodison Park dat nog meer kleeft aan Dean dan zijn doelpunten, en dat is zijn overlijden. Op 1 maart 1980 zag Dean na een lang ziekbed zijn laatste wens in vervulling gaan: nog één keer de Merseyside-derby bijwonen. Tijdens de wedstrijd kreeg Dean echter een hartaanval en hij stierf op 73-jarige leeftijd. "Hij hoort thuis in het rijtje van de allergrootsten zoals Beethoven, Shakespeare en Rembrandt", zei de legendarische Liverpool-coach Bill Shankly achteraf.

Dixie Dean is topschutter aller tijden bij de "Toffees".

2. "Beste stadion ooit": Eusebio en het WK 1966

"Het beste stadion waar ik ooit gespeeld heb", dat waren de woorden van de legendarische Portugese aanvaller Eusebio toen hij Goodison Park bezocht in 2009. Tijdens het WK van 1966 bleek Goodison vruchtbare grond voor de Ballon d'Or-winnaar van 1965. Hij maakte er 6 van zijn 9 doelpunten. Waaronder 4 in de historische kwartfinale tegen Noord-Korea (5-3). Meer dan 150.000 mensen bezochten het stadion tijdens de Wereldbeker om naast Eusebio ook sterren als Pelé , Garrincha en Beckenbauer te zien schitteren.

De Portugees Eusebio schitterde op Goodison Park tijdens het WK in 1966.

3. Negen keer kampioen

Vandaag lijkt het bijna ondenkbaar, maar er was een periode dat Everton één van de toonaangevende clubs was in Engeland. In haar 147-jarige bestaan pakten de 'The Blues' 9 titels. Daarmee staat de club in de top vijf van meest succesvolle clubs in Engeland. 8 titels vierde Everton in Goodison Park, maar de eerste titel in 1891 vierden ze in een ander iconisch stadion… Anfield. De thuishaven van stadsrivaal Liverpool. Tussen 1884 en 1892 werkte Everton zijn wedstrijden af op die andere mythische grond. Maar na de titel ontstonden er problemen met grondeigenaar John Houlding en verhuisde Everton naar de overkant van Stanley Park. Om terug een team in het lege stadion te laten spelen richtte Houlding een nieuwe club op. U kan het al raden: Liverpool.

Goodison Park en Anfield liggen op wandelafstand van elkaar.

4. Europese avond voor de geschiedenisboeken

Op Goodison Park werd meer dan eens geschiedenis geschreven. Maar de datum 4 november 1970 is een heel speciale in de Europese voetbalgeschiedenis. Na twee gelijke spelen werd de wedstrijd Everton - Borussia Mönchengladbach toen beslist vanaf de penaltystip. Vandaag uiteraard niets bijzonders meer, maar die penaltyreeks was de allereerste ooit in de European Cup, de latere Champions League. Voordien werden wedstrijden die eindigden op een gelijkspel beslist door het herspelen van de wedstrijd of simpelweg door een muntje op te werpen. Toch was niet iedereen tevreden na afloop van de wedstrijd. Everton-manager Harry Catterick bijvoorbeeld, die noemde de penalty’s “een circus”.

Orel Mangala en zijn ploegmaats vechten tegenwoordig voor het behoud.

5. Perfect in evenwicht

Even terugkeren naar 24 april van vorig jaar. Voor het eerst sinds 2010 slaagt Everton erin om thuis nog eens te winnen van Liverpool: 2-0. Voor Everton betekent de zege de (bijna zekere) redding, voor Liverpool is het het einde van hun titelambitie in het afscheidsseizoen van Jürgen Klopp. “You lost the league at Goodison Park”, weergalmt door het stadion. De volgende Merseyside-derby wordt de 122e op Goodison Park. En daarin houden Everton en Liverpool elkaar perfect in evenwicht met elk 41 overwinningen. Vanavond toch maar in de gaten houden wie de 'Koning van Goodison' wordt.