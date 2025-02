Van 0-2 naar 4-2: Luca Brecel kent sterke heropleving op weg naar tweede horde op Welsh Open

Luca Brecel heeft een kleine comeback tot een goed einde gebracht in zijn eerste opdracht op de Welsh Open. De Belg stond twee frames in het krijt tegen de Engelsman Stuart Carrington, maar boog de situatie overtuigend om met breaks van 96 en 99.

Niet de start waar Luca Brecel op gehoopt had, maar de jongste weken was zijn weerbaarheid veelbelovend.

Zo ook tegen Stuart Carrington. De Engelsman kwam 0-2 voor tegen de voormalige wereldkampioen, die dan besliste zijn niveau serieus op te krikken.

In frame 3 had Brecel het goede gevoel helemaal te pakken. Hij miste net een bal om een century neer te zetten. Al ging hij niet klagen met een break van 96. Dat was ook het geval in frame 4, waarin hij een break van 99 liet optekenen.

De ommekeer was ingezet, Brecel maakte die ook zonder zorgen af: van 0-2 naa 4-2. In de volgende ronde wacht de Thai Saengkham.