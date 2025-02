Val van Lindsay De Vylder verpest ploegkoers in Zolder, België sluit EK baanwielrennen af met 3 medailles

Op de slotdag van het EK baanwielrennen heeft ons land geen medailles meer kunnen sprokkelen. Voor de grootste kans op eremetaal werd er naar de ploegkoers gekeken, maar Lindsay De Vylder en Noah Vandenbranden kwamen niet verder dan de 6e plaats. Een val van De Vylder fnuikte hun kansen. Bij de vrouwen eindigden Katrijn De Clercq en Hélène Hesters 8e. Ons land sluit het EK voor eigen volk zo af met 3 medailles dankzij Jules (brons) en Hélène Hesters (zilver) in de afvalling en Jasper De Buyst (brons) in de puntenkoers.

Hij bleef even liggen, maar vertrok opnieuw. Samen met Vandenbranden bleef hij in koers, maar voor de medailles kwamen ze net tekort. Portugal was de concurrent voor het brons en de broertjes Ivo en Rui Oliveira hadden net iets meer jus in de benen.

Tijdens de eerste koershelft leken ze even een streep te mogen maken over het podium. Een Zwitser bracht de Belgen uit balans bij een wissel waardoor De Vylder in volle snelheid tegen de piste vloog.

Toch hielden Lisa van Belle en Maike van der Duin stand. Ze overvleugelden nog Guazzini/Consonni in de eindsprint en zetten hun eerste Europese titel in de verf.

Nederland had halfweg een belangrijke winstronde beet. De concurrentie knabbelde wel nog aan die 20 bonuspunten. Olympisch kampioen Italië sprintte heel goed en had de beste papieren.

Vrij vroeg in koers plaatsten ze een aanval. De Belgen hadden een rechte lijn voorsprong te pakken en graaiden punten mee, maar waaiden terug naar het peloton. De buit onderweg bracht hen wel volop in de medaillestrijd.

Met Lowie Nulens was er nog een vijfde (piepjonge) landgenoot die zich mocht tonen in de slotsessie. De Belgische kampioen keirin deed het meer dan behoorlijk in de Japanse sprintdiscipline.

In tegenstelling tot Runar De Schrijver - die kansloos werd uitgeschakeld - plaatste de 19-jarige Nulens zich voor de halve finales via de herkansingen. Met enkele centimeters in het krijt greep hij nipt naast een plaats in de finale.

Het werd een B-finale, waarin hij uiteindelijk naar 9e plaats reed. Het goud was voor een superieure Harrie Lavreysen. Met een straatlengte voorsprong pakte hij zijn vierde Europese titel in de keirin.

Aan goud was geen gebrek voor onze noorderburen, want ze pakten elke hoofdprijs op de slotdag. Steffie van der Peet was de primus in een spannende keirin bij de vrouwen. Nederland topt zo de medaillespiegel van dit EK baanwielrennen.