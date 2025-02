UEFA keurt veld in Koning Boudewijnstadion af: Union wacht op laatste controle voor match tegen Ajax

48 uur voor de aftrap van Union-Ajax moet de thuisploeg op zoek naar een nieuwe thuishaven. Het Koning Boudewijnstadion, de uitwijkbasis voor Union in Europa, voldoet niet aan de eisen van de UEFA. De Europese voetbalbond heeft de Belgische club gevraagd om uit te kijken naar een nieuw stadion voor de tussenronde in de Europa League. Union onderzoekt momenteel zijn opties.

Dat het veld in het Koning Boudewijnstadion er niet goed bijligt, weet iedereen. Dat de regenval van de voorbije dagen en zeker vandaag het terrein nog wat meer heeft aangetast, is uiteraard geen verrassing.

Bij de Brusselse sportdienst klonken ze dinsdagnamiddag nog hoopvol over de oplapwerken aan de grasmat, maar de Europese voetbalbond UEFA ziet het anders.

48 uur voor de aftrap kreeg Union de boodschap dat het moet schakelen naar plan-B. Het veld op de Heizel voldoet niet aan de normen, Union moet met de UEFA op zoek naar een nieuw stadion.

Of er nog voldoende tijd is om op de valreep een nieuwe locatie te vinden, moet nog blijken. De knoop is vanavond na overleg tussen alle partijen nog niet doorgehakt, maar Union hoopt woensdag voor het middaguur duidelijkheid te hebben.

Navraag leert dat de thuisclub de Heizel nog niet volledig heeft opgegeven en wacht op een laatste controle woensdag om te kijken of het veld toch nog speelklaar is geraakt. Intussen wordt een alternatief bestudeerd, klinkt het nog.

Union mag volgens de UEFA-voorschriften sowieso niet spelen in het eigen Joseph Marienstadion. Bij vorige Europese duels ging het ook al op bezoek in Anderlecht en Leuven.