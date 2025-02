RB Leipzig veroordeelt racistische commentaren aan adres Loïs Openda: "Boos en verdrietig"

"Niemand kan me mijn dromen of doelen in het leven laten opgeven", schrijft Loïs Openda op zijn Instagram nadat hij een reeks kwetsende berichten op sociale media had gegooid. "Zeker niet die racisten die zich achter een scherm verschuilen."

"Ik ben trots dat ik ZWART ben", besluit onze 24-jarige landgenoot.