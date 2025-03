Pijn na exit tegen Villa kan snel vergeten zijn: in dit scenario schittert Club zelfs zonder titel opnieuw in CL

wo 12 februari 2025 06:27

De ontgoocheling is nog niet helemaal doorgespoeld na de uitschakeling tegen Aston Villa, maar toch mag Club al dromen van een nieuwe topcampagne in de Champions League. Een tweede rechtstreekse ticket voor het kampioenenbal is na het Belgische boerenjaar namelijk niet meer onrealistisch. In dit scenario kan het voor blauw-zwart.



De Belgische clubs deden het dit seizoen uitstekend in Europa.



Adepten van de veelbesproken coëfficiënt durven er door de gunstige resultaten zelfs van te dromen dat ons land in de niet zo verre toekomst een tweede rechtstreeks toegangsticket voor de Champions League kan veroveren.



En er is ook een minder traditioneel scenario waarin dat volgend seizoen al kán gebeuren.

Dat zit zo: één plekje in de Champions League is iedere keer gereserveerd voor de winnaar van de Europa League. Maar als de uiteindelijke triomfant zich ook al rechtstreeks voor het kampioenenbal plaatste via de nationale competitie, komt dat ticket weer vrij.



Omdat er sinds dit seizoen geen ploegen meer "afzakken" uit de Champions League is die kans wel kleiner geworden. Maar met onder meer Lazio, Bilbao, Frankfurt en Ajax zijn er wel nog enkele kanshebbers om dat scenario te vervullen.

Titel naar Genk en kijken naar Portugal

Naar wie dat vrijgekomen ticket dan zou gaan? Wel, nu wordt het interessant. Want de gelukkige is diegene met de hoogste UEFA-coëfficiënt die zich via de eigen competitie niet rechtstreeks plaatste voor de Champions League, maar wel voor de voorrondes.



Door enkele uitstekende Europese seizoenen prijkt Club Brugge bijzonder hoog in die lijst met potentiële kanshebbers. Ondanks de uitschakeling tegen Villa, mag het dus alweer dromen van een nieuwe topcampagne.

Alleen zou blauw-zwart dus enkel van dit vangnet kunnen profiteren als het straks exact tweede eindigt in de play-offs. Achter Racing Genk, bijvoorbeeld. Wedden dat ze dat in Jan Breydel liever niet zien gebeuren? Mocht het tóch zo zijn, zal ook de eindstand in de Portugese competitie een cruciale rol spelen. Daar moet Sporting, momenteel leider met 3 punten bonus, of Braga als tweede eindigen.