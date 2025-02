Pakt België straks een extra Champions League-ticket? In dit (realistische) scenario kan het, maar Club zal het niet graag horen

wo 12 februari 2025 06:27

Een tweede rechtstreeks Champions League-ticket voor België? Wat als we nu eens zeggen dat het zowaar volgend seizoen al kan... In de huidige stand van zaken is het zelfs niet eens zo onrealistisch. Al zal Club Brugge, dat een sleutelrol speelt in dit hele verhaal, vooral hopen dat het niét zover komt.

De Belgische clubs doen het dit seizoen uitstekend in Europa.



Adepten van de veelbesproken coëfficiënt durven er door de gunstige resultaten zelfs van dromen dat ons land in de niet zo verre toekomst een tweede rechtstreeks toegangsticket voor de Champions League kan veroveren.



Er is zelfs een minder traditioneel scenario waarin dat volgend seizoen al kán gebeuren.

Dat zit zo: één plekje in de Champions League is iedere keer gereserveerd voor de winnaar van de Europa League. Maar als de uiteindelijke triomfant zich ook al rechtstreeks voor het kampioenenbal plaatste via de nationale competitie komt dat ticket weer vrij.



Omdat er sinds dit seizoen geen ploegen meer "afzakken" uit de Champions League is die kans wel kleiner geworden. Maar met onder meer Lazio, Bilbao, Frankfurt en Ajax zijn er wel nog enkele kanshebbers om dat scenario te vervullen.

Titel naar Genk en kijken naar Portugal

Naar wie dat vrijgekomen ticket dan zou gaan? Wel, nu wordt het interessant. Want de gelukkige is diegene met de hoogste UEFA-coëfficiënt die zich via de eigen competitie niet rechtstreeks plaatste voor de Champions League, maar wel voor de voorrondes.



Door enkele uitstekende Europese seizoenen prijkt Club Brugge bijzonder hoog in die lijst met potentiële kanshebbers.

(lees verder onder de foto)