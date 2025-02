Opvallende penaltygrap bij STVV: spelers willen doelman helpen, maar sturen hem telkens naar verkeerde kant

Alsof een strafschop stoppen nog niet moeilijk genoeg is. Bij STVV probeerden zowel Louis Patris als Didier Lamkel Zé hun doelman de voorbije weekends een handje te helpen, maar telkens stuurden ze Kokubo de verkeerde richting uit. In Extra Time kon Boeckx er wel om lachen. "Op een bepaald moment wilde ik zelfs van mijn keepertrainer geen hulp meer."

Toegegeven: bijna iedereen op een voetbalveld heeft al weleens geprobeerd om zijn doelman een handje toe te steken. "Maar is dat voor een doelman eigenlijk tof?", vroeg Filip Joos zich af.

"Ja, als ze zich even goed voorbereid hebben als de keepertrainer en penalty's van die spelers bekeken hebben. Of als ze nog samen gespeeld hebben met die tegenstander", klinkt het bij Frank Boeckx.

"Maar meestal heb je toch al je voorbereiding in je hoofd." Al was er ook een moment in zijn carrière waarop Boeckx absoluut niet meer wilde rekenen op een voorbereiding.

"Er was ooit een periode waarin ik geen enkele penalty meer pakte. Toen zei ik tegen Max, de keepertrainer van Anderlecht: "Ik wil het nu niet meer weten. Ik wilde mijn gevoel volgen.""

"En als hij dan toch zijn hand uitstak naar rechts, wat was het dan? Was het dan rechts voor de speler of voor de keeper? Toen hadden we door dat we elkaar niet begrepen", lachte hij.

Misschien moet Kokubo de communicatie met zijn makkers voortaan ook gewoon maar laten vallen.