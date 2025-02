Luka Magic strijkt neer in LA: Hollywood-sterren genieten van Doncic' (bescheiden) debuut bij de Lakers

De kop is eraf: na de veelbesproken overgang van Luka Doncic naar de LA Lakers heeft de Sloveense superstar vannacht zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe team. Het publiek smulde van zijn nieuwe chouchou, die zelf een bescheiden aandeel had in de klinkende zege van de Lakers.

Doncic zelf had eerder op de dag - voor zover dat nog nodig was - al harten veroverd in LA door met zijn liefdadigheidsfonds een schenking te doen van 500.000 dollar voor kinderen die getroffen zijn door de recente branden in Los Angeles, die een groot deel van de stad in de as legden.

Op het parket toonde hij ook zijn basketbalkwaliteiten, in zijn eerste match in 6 weken. Doncic, pas weer fit na een kuitblessure, deed na 4 minuten de zaal ontploffen met zijn eerste score voor de Lakers.