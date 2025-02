LIVSTREAM EK baan: Lindsay De Vylder pakt noodzakelijke winstronde in omnium, maar podium wordt moeilijk

Lindsay De Vylder is de Belgische blikvanger op de voorlaatste dag van het Europees kampioenschap baanwielrennen. In het omnium hoort de wereldkampioen bij de topfavorieten. In de eerste twee onderdelen werd hij 8e en 4e, goed voor een 5e plaats in de tussenstand. Vanavond volgt de ontknoping en ook Marith Vanhove (tijdrit) en Lani Wittevrongel (puntenkoers) komen nog in actie. Kijk vanaf 18.25 uur naar de avondsessie op VRT Canvas of de livestream.