LIVESTREAM EK baan: Jasper De Buyst is aan zet in de puntenkoers voor zijn internationale pistecomeback

7e, DNF, 18e en 20e

Het was een namiddagsessie zonder grote Belgische successen. Voor Mathijs Verhoeven (20e) en Wannes Magdelijns (18e) vormden de kwalificaties in de kilometer vooral een leermoment.



In de ploegenachtervolging kwamen de vrouwen duidelijk tekort voor de kleine finale. Ook van het Belgische record waren ze ver verwijderd. Bij de mannen was er meer hoop op de bronzen strijd, maar bij het inhalen van tegenstander Spanje ging het mis.



Zo zien we vanavond maar 2 Belgen in actie. Dat zijn Hélène Hesters (afvallingskoers) en Jasper De Buyst (puntenkoers). Voor die laatste is het een terugkeer na 9 jaar geen internationale baankampioenschappen.