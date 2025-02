LIVESTREAM EK baan: Jasper De Buyst gaat naar huis met brons, wat kan Hélène Hesters in de afvallingskoers?

Voor de Belgen was het een bewogen namiddagsessie. De achtervolgingsmannen reden snel en deden een gooi naar een plekje in de kleine finale, maar plafonneerden bij een inhaalmanoeuvre. De vrouwen werden 7e. Vanavond maakt Jasper De Buyst zijn pistecomeback in de puntenkoers en rijdt Hélène Hesters de afvallingskoers. Vanaf 18.25 uur is de avondsessie te bekijken met livestream.