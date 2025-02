LIVESTREAM EK baan: Hoeveel plekken kan Katrijn De Clercq nog winnen in het omnium? En wie pakt goud?

Ontknoping omnium

De afsluitende puntenkoers gaat bijna beginnen. Na 3 onderdelen is de Britse Maddie Leech de verrassende leidster. Lorena Wiebes hijgt wel in haar nek en met zeven tussensprints (5,3,2,1 punten) en een eindsprint (10,6,4,2 punten) is er nog veel mogelijk.



Er zijn ook nog telkens 20 punten extra te verdienen bij een winstronde. Katrijn De Clercq heeft een mirakel nodig voor een plek op het podium.



1. Maddie Leech (GBr) 106 punten

2. Lorena Wiebes (Ned) 96 punten

3. Chiara Consonni (Ita) 90 punten

4. Amalie Dideriksen (Den) 90 punten

5. Anita Stenberg (Noo) 88 punten



11. Katrijn De Clercq (Bel) 62 punten