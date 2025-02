LIVE EK baan (vanaf 13.30): Wat kunnen jonge Belgen in de tijdrit en ploegenachtervolging?

Aan Belgen geen gebrek op dag 2 van het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder. BMX'ers Mathijs Verhoeven en Wannes Magdelijns wagen hun kans in de kilometer, voor de twee jonge achtervolgingsploegen proberen te stunten richting een kleine finale. Die volgt dan eventueel in de avondsessie. Dan krijgen we ook de internationale pistecomeback van Jasper De Buyst (puntenkoers) en ook Hélène Hesters (afvalkoers) komt in actie. Vanaf 18.25 uur is de avondsessie te bekijken met livestream.