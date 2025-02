LIVE EK baan (vanaf 13 uur): Katrijn De Clercq rijdt omnium, ook Belgen in sprint en individuele achtervolging

Na de succesvolle tweede dag met twee Belgische medailles geven zes landgenoten vandaag het beste van zichzelf op het EK in Zolder. De jonge Katrijn De Clercq komt vier keer in actie in het omnium. Sprinters Runar De Schrijver en Lowie Nulens en individuele achtervolgers Noah Vandenbranden en Thibaut Bernard proberen zich te plaatsen voor de volgende fase. Volg de namiddagsessie live vanaf 13 uur, 's avonds is er livestream vanaf 18.25 uur.