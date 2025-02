LIVE EK baan (vanaf 12 uur): Zorgen Belgische koppelkoersduo's nog voor medailles op slotdag van EK?

Mooie liedjes duren niet lang, dus zo is ook het EK baanwielrennen in een oogwenk voorbij. Vandaag zijn er nog enkele medaillekansen voor de Belgen, vooral in de ploegkoers. Bij de mannen staat het onuitgegeven duo De Vylder-Vandenbranden aan de start, bij de vrouwen horen Katrijn De Clercq en Hélène Hesters bij de schaduwfavorieten. Er komen ook nog twee jonge Belgen in actie in de keirin. Kijk live naar de ontknoping van het EK op VRT Canvas of hier met de livestream, vanaf 14.30 uur.