LIVE EK baan: Lindsay De Vylder stoot probleemloos door, om 15.35 uur begint omnium met scratch

3 Belgen in namiddagsessie

Goedemiddag! Het EK baanwielrennen is aanbeland bij de vierde dag. Lindsay De Vylder topt de affiche vandaag. Als wereldkampioen hoort hij hoort bij de favorieten in het omnium. Dan moet hij wel eerst de kwalificaties overleven, maar daarin vallen maar vier renners af.



Ook twee jonge Belgische rensters mogen rondjes draaien in Zolder deze namiddag. Marith Vanhove verdedigt haar heel pril wereldrecord op de hertekende tijdrit, die vanaf dit jaar 1 kilometer lang is. Voor de 18-jarige Luca Vierstraete wacht een vuurdoop in de individuele achtervolging, die ook iets langer is geworden.