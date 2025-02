LIVE EK baan: Katrijn De Clercq probeert goede zaak te doen in omnium tijdens temporace

Kwalificaties individuele achtervolging

De laatste sprintduels zijn afgewerkt, dus we verleggen onze focus stilaan op de individuele achtervolging. Daar zijn Thibaut Bernard en Noah Vandenbranden aan zet in de kwalificaties. De snelste twee renners plaatsen zich voor de finale, nummers 3 en 4 gaan naar de kleine finale.



Vooral Vandenbranden mag hoog mikken. Hij werd vorig jaar 5e op het WK en mocht net niet meedoen voor de medailles. In Zolder ontbreken enkele grote namen, dus de top 4 is haalbaar voor de 22-jarige Belg.



Eerst is Bernard aan de beurt in de vierde heat, daarna Vandenbranden rijdt in de tiende en laatste heat. Nog even wachten dus.