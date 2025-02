LIVE EK baan: Jonge Belgische sprinters snuffelen aan Belgisch record, Katrijn De Clercq rijdt omnium

3e dag EK baanwielrennen

Het Europees kampioenschap is straks al halfweg. Op dag 3 zijn er andermaal Belgische medaillekansen. Noah Vandenbranden doet een gooi naar eremetaal in de individuele achtervolging. In de namiddag hopen Runar De Schrijjver en Lowie Nulens zich te tonen in het sprinttoernooi.



Vrijdag is omniumdag voor de vrouwen. Katrijn De Clercq waagt haar kans voor België. De scratch en de temporace staan in de komende uren op het programma.