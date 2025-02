LIVE EK baan: Belgische vrouwen én mannen plaatsen zich met 6e tijd voor volgende fase in ploegenachtervolging

Het Europees kampioenschap baanwielrennen in Heusden-Zolder gaat van start. In de namiddag komen al elf Belgen in actie in de kwalificaties van de ploegenachtervolging en de teamsprint. Vanavond zijn er meteen medaillekansen met Lani Wittevrongel (scratch) en Jules Hesters (afvalling). De avondsessie kan je volgen met livestream of op VRT Canvas en Ketnet vanaf 18.55 uur.