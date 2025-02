LIVE EK baan: Belgen (18e en 20e) komen niet in buurt van kilometerfinale, achtervolgingsteams bijna aan zet

Kilometer en 4 kilometer

Goedemiddag! De baanwielrenners maken zich klaar voor de 2e dag van het EK in Zolder. In de namiddagsessie verdedigen tien renners de Belgische eer. Mathijs Verhoeven en Wannes Magdelijns doen dat in de kwalificaties van de tijdrit over 1 kilometer.



Later is er de 1e ronde in de ploegenachtervolging. Zowel de Belgische vrouwen als mannen doen een gooi naar een plekje in de kleine finale.