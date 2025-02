Lindsay De Vylder kan medailles ruiken na twee onderdelen in omnium, kijk live naar de avondsessie vanaf 18.25 uur

Vernieuwde individuele achtervolging

Het komende uur betreden 19 rensters de piste voor de kwalificaties van de individuele achtervolging. Daar is met Luca Vierstraete één landgenote bij.



Net als de kilometer is ook dit onderdeel aangepast bij de vrouwen. Ze moeten nu 4 kilometer afleggen in plaats van de gebruikelijke 3 kilometer. Daardoor had Hélène Hesters even het wereldrecord in handen, maar Byrony Botha verbeterde die tijd enkele dagen geleden op de Oceanische kampioenschappen.



Zien we ook in de individuele achtervolging een nieuw wereldrecord? 4’30”752 is de richttijd. Vierstraete rijdt in de zesde heat.