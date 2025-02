Katrijn De Clercq (13e) en Tuur Dens (24e) bijten in het zand, Europese pistekampioenen stelen de show op EK

De Belgen hebben geen topprestaties kunnen leveren op dag 3 van het EK baanwielrennen. Katrijn De Clercq toonde zich in het omnium, maar kwam niet verder dan de 13e plaats. In de scratch bij de mannen deed Tuur Dens een moedige gooi naar de medailles. Hij zakte wel door het ijs en werd laatste. De gouden medailles waren vandaag voor Iuri Leitao, Lorena Wiebes, Jana Boerlakova en Josh Charlton.

Wiebes moest dus de slotsprint winnen én hopen dat Leech buiten de top 4 finishte. Helaas voor de Britse viel ze letterlijk weg in de voorlaatste ronde. Haar concurrente rook bloed en zo snelde Wiebes naar de volle buit in de slotsprint en de Europese titel.

De strijd om goud was razend spannend. Lorena Wiebes kon niet veel punten winnen op een stoïcijnse Leech en een winstronde pakken lukte niet. Dankzij 5 punten in de voorlaatste sprint kwam de Nederlandse wel op 10 punten van goud.

Die versnelling was andermaal van Leitao. De Portugees liet iedereen achter, behalve Vincent Hoppezak. Samen met de Nederlander pakte hij een ronde. Leitao was echter de enige van de twee die nog iets in huis had voor de eindsprint. Na goud in de puntenkoers is het opnieuw raak voor de 26-jarige Leitao.

Hij sprong fluks mee bij een aanval van topfavoriet Iuri Leitao. Alles vloeide wel weer samen, maar de Belg toonde wel wat hij waard was. Meer dan een pluim voor zijn strijdlust zat er wel niet in.

In de individuele achtervolging en de sprint konden de Belgische mannen niet uitblinken. Noah Vandenbranden had na zijn 5e plaats op het WK wel wat adelbrieven om voor te leggen, maar zijn focus ligt op de ploegkoers van zondag.

Zo kwam hij niet verder dan plek 9 in de kwalificaties van de individuele achtervolging. De jonge Thibaut Bernard vergezelde hem in de middenmoot op de 11e plaats. Lowie Nulens (19 jaar) en Runar De Schrijver (20 jaar) sneuvelden in de 1/16e finales van het sprinttoernooi.

s’ Avonds was er spektakel in de sprint bij de vrouwen. In een beklijvende finale – met een afgekeurde surplace – haalde Jana Boerlakova het tegen de Britse nieuwkomer Rhian Edmunds. Het laatste duel was een millimetersprint op het scherpst van de snee.

Josh Charlton maakte zijn favorietenrol waar in de individuele achtervolging. In de kwalificaties flirtte de Brit zelfs met het wereldrecord. Dat lukte niet nog eens, maar dat was ook niet nodig voor het goud.