Joaquin Seys kijkt op naar Champions League-tegenstander Charles De Ketelaere: "Hij was ons voorbeeld"

Voor Club Brugge-verdediger Joaquin Seys gaat het hard. Even hard als voor Charles De Ketelaere destijds. "Het hoeft niet zo snel te gaan, maar ik droom ook van een carrière in het buitenland", zegt de 19-jarige voetballer aan de vooravond van het Champions League-duel met het Atalanta van CDK.

Eerst is er de dubbele confrontatie met Atalanta , de nummer 3 in Italië én de huidige club van De Ketelaere.

"Het hoeft niet zo snel te gaan", gaat Seys voort. "Ik zie me nog enkele jaren voor Club Brugge voetballen, maar ik droom ook van een carrière in het buitenland."

"We zagen Charles in de jeugd als een voorbeeld", vertelt Seys. "Het pad dat hij aflegt, werd ook door de coaches gebruikt als voorbeeld. Mooi dat het nu ook bij mij aan het gebeuren is."

Dat Joaquin Seys op zijn 19e al zou meedraaien in de Champions League had hij niet durven te voorspellen. Vorig jaar stond de verdediger nog op het terrein met Club NXT, de beloften van de landskampioen.

"Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan en dat ik nu al voor een plaats bij de laatste 16 tegen Atalanta zou spelen. Ik zou eens heel gek gekeken hebben", verzekert Seys.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt hij. "Niet dat ik mezelf verbaas. Ik beschik over de kwaliteiten, maar ik moest een keer geluk hebben om die kans krijgen."

Tegen Atalanta acht Seys zijn ploeg niet kansloos. "De voorbije matchen in de Champions League hebben we getoond dat we dit niveau kunnen meespelen en kunnen winnen."

"We zijn misschien minder favoriet dan Atalanta, maar we kunnen ze pakken", is hij zeker. "Ik schat onze kansen niet minder in, neen."