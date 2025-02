Fans van Manchester City jennen Vinicius Jr. met Oasis-knipoog en spandoek over Gouden Bal

Een dosis banter moet kunnen in de Champions League. De aanhang van Manchester City zette voor de aftrap tegen Real Madrid hun Gouden Bal Rodri nog eens in de bloemetjes. Niet toevallig vanavond, want de verkiezing van de Ballon d'Or ligt nog altijd zwaar op de maag in Madrid.

Eind oktober won Rodri de Ballon d'Or en niet (topfavoriet) Vinicius. De Braziliaan en zijn ploeg reageerden als door een wesp gestoken: Real Madrid boycotte het gala.

De verkiezing is nog altijd niet verteerd in de Spaanse hoofdstad, zo werd gisteren op de persbabbel duidelijk. Coach Carlo Ancelotti bevestigde nog eens het Madrileense standpunt.

Het laat de Manchester City-fans duidelijk koud. Bij de opkomst van de 22 spelers haalden ze een spandoek boven met een afbeelding van hun Spaanse Ballon d'Or.

"Stop crying your heart out", was de tekst op de tifo. Dat is een song van Oasis, de groep die dankzij de broers Callagher natuurlijk gelinkt is aan City.

Vinicius zelf werd ook nog eens uitgefloten bij elke baltoets.