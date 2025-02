EK baanwielrennen is eerste grote evenement in Velodroom van Zolder: "Hier kunnen records sneuvelen"

Vanaf woensdag is Zolder 5 dagen gastheer voor de Europese kampioenschappen baanwielrennen. Het topevenement is meteen ook de vuurdoop voor de nagelnieuwe wielerbaan in Zolder, vlakbij het autocircuit. Marc Wauters, al 17 jaar de drijvende kracht achter het project, geeft ons een blik achter de schermen.