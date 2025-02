EK baan: Katrijn De Clercq blijft 12e in omnium, kijk vanaf 18.25 uur naar avondsessie met ontknoping en Tuur Dens

2 Belgen vanavond

De namiddagsessie is afgelopen. Er waren hoge verwachtingen voor Noah Vandenbranden in de individuele achtervolging, maar hij mikt vooral op de ploegkoers (met Lindsay De Vylder). Ook Thibaut Bernard sneuvelde in de kwalificaties.



Eerder op de dag kwamen de jonge Runar De Schrijver en Lowie Nulens niet verder dan de 1/16e finales in het sprinttoernooi. Katrijn De Clercq gaf het beste van zichzelf in het omnium en staat voorlopig 12e.



Vanavond keert ze terug voor de laatste twee onderdelen. Tuur Dens is de grootste medaillekandidaat voor ons land, in de scratch. Vanaf 18.30 uur kan je de avondsessie hier opnieuw live volgen.